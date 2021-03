Covid-19. Certificado faz sentido em paralelo com "alargamento significativo" da vacinação

Veja também:

O ministro da Administração Interna referiu, esta segunda-feira, que a proposta de um certificado sanitário visa ser um "facilitador" da circulação no espaço europeu, que faz sentido em paralelo com um "alargamento significativo" da vacinação contra a covid-19.

Em declarações a jornalistas portugueses em Bruxelas, após uma reunião conjunta de ministros dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Internos a que copresidiu, Eduardo Cabrita, questionado sobre a proposta de um certificado digital que a Comissão Europeia deverá apresentar na quarta-feira, disse que é necessário “aguardar pela sua formulação concreta”, mas considerou que “será sempre um facilitador”.

Lembrando as conclusões do último Conselho Europeu, de 25 de fevereiro, no qual os líderes europeus apelaram à prossecução dos trabalhos sobre uma abordagem comum no que respeita aos certificados de vacinação, o ministro sublinhou que a ideia deste documento “é no sentido de ser um facilitador, que acompanhe aquilo que é o esforço comum de alargamento da vacinação”.

Segundo Eduardo Cabrita, “a comprovação de vacinação” enquanto “um elemento que facilite a circulação no espaço europeu e para o espaço europeu”, deve ser vista numa “dimensão construtiva”, num momento em que a aspiração de todos “é que a vacinação seja significativamente alargada nos próximos meses”.

Também nesse sentido, o ministro lembrou que a ideia passa por o certificado digital estar operacional no verão, coincidindo com “as expectativas de um alargamento da vacinação em toda a Europa” até lá.