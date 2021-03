Adiada vacinação de professores devido à suspensão da vacina AstraZeneca

Veja também:

O processo de vacinação dos professores e pessoal não docente, que ia começar no fim de semana, vai ser adiado na sequência da suspensão da vacina da AstraZeneca para a Covid-19, disse esta segunda-feira o coordenador da "task force" do plano de vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo.



“A principal consequência desta pausa é a alteração que teríamos para o fim de semana dos professores e pessoal não docente do pré-escolar e do primeiro ciclo. Com a decisão tomada hoje à tarde, os planos que já estavam em execução foram postos em pausa", disse Gouveia e Melo, em conferência de imprensa.



O coordenador da "task force" referiu que os utentes com mais de 50 anos com comorbilidades não deixarão de ser vacinados com as doses disponíveis das outras vacinas autorizadas, da Pfizer e da Moderna.



A primeira fase do processo de vacinação vai sofrer um atraso de duas semanas, devido à suspensão das vacinas da AstraZeneca, mas vai estar concluído em abril, frisou.

"Eles serão vacinados com as outras vacinas da Pfizer e da Moderna, adiando cerca de duas semanas o seu processo de vacinação. Mas em meados de abril todos esses utentes serão vacinados", garantiu Gouveia e Melo.