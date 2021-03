Pablo Iglesias deixa Governo de Espanha

Pablo Iglesias, líder do Podemos, deixa Governo de Espanha para ser candidato à Comunidade de Madrid, foi esta segunda-feira anunciado.

A inesperada saída do vice-presidente do executivo de coligação com o PSOE poderá abrir uma nova crise política em Espanha.

Pablo Iglesias abandona o Governo liderado pelo socialista Pedro Sanchez para se candidatar às eleições para a Comunidade de Madrid, marcadas para 4 de maio.



Yolanda Diaz, atual ministra do Trabalho, será a nova vice-presidente do executivo.

[notícia em atualização]