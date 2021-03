Pablo Iglesias deixa Governo de Espanha

Pablo Iglesias, líder do Unidas Podemos, deixa Governo de Espanha para ser candidato à Comunidade de Madrid, foi esta segunda-feira anunciado numa mensagem publicada nas redes sociais.

A inesperada saída do vice-presidente do executivo de coligação com o PSOE poderá abrir uma nova crise política em Espanha.

Pablo Iglesias abandona o Governo liderado pelo socialista Pedro Sanchez para se candidatar às eleições para a Comunidade de Madrid, marcadas para 4 de maio.



Yolanda Diaz, atual ministra do Trabalho, será a nova vice-presidente do executivo.

A Comunidade de Madrid é considerada o epicentro do Podemos e a candidatura de Pablo Iglesias é considerada como uma tentativa para evitar uma derrocada eleitoral do partido na região da capital.

Pablo Iglesias vai enfrentar Isabel Diaz, a atual presidente da Comunidade de Madrid, uma política do Partido Popular (direita).



Na mensagem em que anuncia a candidatura a Madrid, Pablo Iglesias faz um balanço das conquistas do Governo de coligação com o PSOE, apesar de admitir limitações de um executivo com estas características, dizendo que "ainda há muito para fazer".

"Refletimos muito nos próximos dias e decidimos que, se os militantes quiserem, vou apresentar-me às eleições de 4 de maio na Comunidade de Madrid. Um militante deve estar onde é mais útil. Quero construir uma candidatura forte de esquerda. Madrid precisa de um governo das esquerdas", declarou o líder do Unidas Podemos.

[notícia em atualização]