Detidos e acusados dois homens por agressão a agente do Capitólio dos EUA

Dois homens foram detidos e constituídos arguidos da alegada agressão a um agente do Capitólio dos Estados Unidos da América, durante a invasão à sede do Congresso, a 6 de janeiro.

De acordo com o relatório do tribunal, as autoridades federais não acusaram os dois indivíduos da morte de Brian Sicknick.

Julian Elie Khater, de 32 anos, da Pensilvânia, e George Pierre Tanios, de 39, de West Virginia, foram detidos e formalmente de usarem um irritante em forma de spray durante a invasão ao Capitólio

As autoridades suspeitam que Sicknick, que morreu um dia depois da invasão, terá inalado spray irritante, do género que é usado para afugentar ursos, durante a insurreição na sede do Congresso dos EUA.