Presidente da Federação de Andebol sublinha objetivo de chegar às medalhas nos Jogos Olímpicos

Miguel Laranjeiro, presidente da Federação Portuguesa de Andebol, acredita que o objetivo da seleção nos Jogos Olímpicos de Tóquio será lutar por uma medalha.

No dia seguinte à qualificação histórica para os Jogos Olímpicos, o responsável máximo pelo andebol português falou à Renascença, entre ligações aéreas e uma escala em Paris no regresso a Portugal e sublinhou a ambição da equipa treinada por Paulo Jorge Pereira.

"Sinto a seleção com esse objetivo, porque se há questão que os atletas imprimiram e foi evidente neste fim de semana, é uma ambição total. Colocam tudo de si no jogo, nas diversas competições em que estão presentes. Portugal vai para Tóquio na busca do melhor resultado possível que são as medalhas", afirmou.



Na tranquilidade do dia seguinte à conquista de um momento épico do andebol português, Miguel Laranjeiro, lembra o trabalho dos clubes e deixa o aviso que nada se faz se não houver ambição e trabalho.



"Nada é por acaso, é um processo de trabalho dos últimos anos com camadas jovens, muito importante nos clubes. Temos o FC Porto com uma equipa forte na Champions, não estragar o que estava feito e vindo de trás. Apostar nas pessoas certas e duas palavras: ambição e trabalho. Ambição sem trabalho não vamos a lado nenhum, trabalho sem ambição também não nos coloca nestes patamares. Nosso objetivo enquanto federação é ter regularidade e presença permanente nas fases finais", perspetiva.

Laranjeiro destaca a qualificação de domingo até porque os "Jogos Olímpicos são mais difíceis de atingir e por isso é que o dia de ontem foi absolutamente extraordinário e épico porque são muito poucas seleções que vão aos Jogos".

O dirigente destaca semanas difíceis para o andebol, depois da morte de Alfredo Quintana e fala em "heróis" que garantiram a qualificação para os Jogos Olímpicos.

"É um sentimento de orgulho, muita alegria porque estes atletas fizeram história com este apuramente. Foram três jogos de grandes emoções, por tudo o que se passou nas últimas semanas e conseguiram dar a volta e mostrar o que são, combatentes, heróis com capacidade de se transformarem e de dar tudo por Portugal", diz.

Antes, durante e depois do torneio de qualificação olímpica, o grupo de trabalho nunca esqueceu Alfredo Quintana. O presidente da Federação de Andebol de Portugal fala de uma homenagem sentida e merecida.

"Todos sabemos a qualidade desta seleção e sabemos os momentos que vivemos com o desaparecimento do Alfredo Quintana. Todos estivemos aqui e no país com o Quintana no coração, creio que foi uma homenagem destes colegas que foi muito bonita", termina.