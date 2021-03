Medvedev faz história ao subir ao segundo lugar do "ranking"

O tenista russo Daniil Medvedev tomou posse do segundo lugar do "ranking" ATP, empurrando o espanhol Rafael Nadal para a terceira posição, numa tabela liderada pelo sérvio Novak Djokovic e na qual João Sousa figura no 102.º lugar.

Medvedev, que venceu domingo o primeiro título individual da temporada e 10.º da carreira no ATP 250 de Marselha, já havia garantindo matematicamente na semana passada a ascensão ao segundo lugar da hierarquia mundial, uma vez que o esquerdino de Manacor iria perder metade dos 360 pontos amealhados na edição de 2019 de Indian Wells, mas só hoje foi oficializada a sua melhor classificação da carreira com a atualização do ‘ranking’ ATP.

Graças à subida de uma posição, Daniil Medveved, de 25 anos, tornou-se no primeiro tenista fora do quarteto (Big Four) Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray a entrar no ‘top 2’ mundial desde o australiano Lleyton Hewitt, em 2005.

No ‘ranking’ WTA, o pódio continua a ser dominado, respetivamente, pela australiana Ashleigh Barty, a japonesa Naomi Osaka e a romena Simona Halep, numa semana em que o ‘top 10’ não teve qualquer alteração.