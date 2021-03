Mads Würtz Schmidt ganha etapa. Nelson Oliveira foi quinto no Tirreno-Adriático

O ciclista Mads Würtz Schmidt impôs-se na sexta etapa do Tirreno-Adriático, na qual o português Nelson Oliveira foi quinto, após integrar a fuga do dia, com o esloveno Tadej Pogacar a conservar a liderança da geral.

No final dos 169 quilómetros entre Castelraimondo e Lido di Fermo, animados por uma escapada de seis corredores, entre os quais o português da Movistar, o ciclista dinamarquês da Israel Start-Up Nation foi o mais rápido, cumprindo a tirada em 3:42.09 horas.

Brent van Moer (Lotto Soudal), segundo, e Simone Velasco (Gazprom-RusVelo), terceiro, secundaram Mads Würtz Schmidt, com Nelson Oliveira a fechar a sua jornada de aventura na quinta posição, com o mesmo tempo do vencedor.

O pelotão reagiu demasiado tarde e cortou a meta 1.09 minutos depois dos cinco primeiros, com Ivo Oliveira (UAE Emirates) a chegar no 16.º lugar, à frente de João Almeida (Deceuninck-QuickStep) e do seu companheiro de equipa e “maglia azzurra” Tadej Pogacar, que foram, respetivamente, 23.º e 25.º na tirada.

Num dia sem alterações nas contas da geral, Nelson Oliveira uniu-se a Würtz Schmidt, Van Moer, Velasco e ainda a Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) e Emils Liepins (Trek-Segafredo), com o sexteto a saltar para a frente da corrida quando estavam decorridos 25 quilómetros e a construir uma vantagem que chegou os seis minutos e, a 20 quilómetros da meta, ainda rondava os três.

João Almeida permanece na sétima posição, a 4:42 minutos do esloveno, enquanto Ivo Oliveira é 110.º, a 54.33.

Na terça-feira, a vitória no Tirreno-Adriático, que não deverá escapar ao jovem da UAE Emirates, será decidida num contrarrelógio de 10,1 quilómetros em San Benedetto del Tronto.