João Sousa sai do "top-100" do ténis mundial pela primeira vez desde 2013

O tenista português João Sousa deixou o "top-100" de melhores jogadores de ténis no Mundo na mais recente atualização do "ranking" ATP.

O vimaranense e ainda número um português chegou à elite do ténis em 2013, com 23 anos, e chegou a estar no "top-30" durante sete semanas, tendo sido presença regular nos 50 melhores tenistas do mundo.

Com a mais recente atualização da hierarquia, João Sousa, de 31 anos, caiu duas posições para o 102º posto, quase imediatamente seguido por Pedro Sousa, que é 110º no "ranking".

Durante esta madrugada, João Sousa foi eliminado na segunda ronda do "qualifying" do ATP 500 de Acapulco, enquanto Frederico Silva conquistou uma vitória e está apurado para a última jornada de acesso ao quadro principal no México.

No domingo, o português tinha alcançado a sua primeira vitória em 2021 ao bater Mischa Zverev, mas perdeu na seguinte partida diante o norte-americano Stefan Kozlov, antigo top-10 mundial de juniores que figura atualmente no 389.º lugar na hierarquia ATP, em três "sets", pelos parciais de 6-2, 2-6 e 6-3, em 1h49.

Uma vez eliminado da prova de singulares, João Sousa vai agora disputar apenas a competição de pares na companhia do argentino Diego Schwartzman.