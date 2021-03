Henrique Monteiro acredita em rigor do Infarmed que decidiu manter vacina da Astrazeneca

O comentador da Renascença Henrique Monteiro acredita que a decisão do Infarmed e da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a manutenção da administração da vacina da Astrazeneca é uma boa decisão.

Nestas declarações lembra que as autoridades de saúde portuguesas são cuidadosas e que os problemas que surgem pós administração da vacina podem não estar relacionados com a vacina.

“Temos que perceber que que toma esta vacina são pessoas, no geral, com mais de 80 anos ou mais de 70 anos e com comorbilidades que muitas vezes levam justamente a embolias pulmonares e tromboses”, argumenta.

"O que é mais provável é estarmos a fazer uma tempestade num copo de água", diz o comentador.