Abel Ruiz integra convocatória final da Espanha para o Europeu sub-21

Abel Ruiz, ponta de lança do Sporting de Braga, integra a lista final da seleção sub-21 espanhola para o Campeonato da Europa do escalão.

Avançado de 21 anos é o jogador mais caro da história do clube minhoto, e afirmou-se esta temporada na equipa principal, principalmente depois da saída de Paulinho para o Sporting.

Abel Ruiz soma dez golos em 27 jogos esta temporada, tinha integrado a pré-convocatória e acaba mesmo por figurar na lista final. Pedro Porro, lateral-direito do Sporting, estava na pré-convocatória, mas acaba por ser promovido à seleção principal de Luis Enrique.

A seleção espanhola disputa, no final do mês de março, a fase de grupos da prova com a Eslovénia, Itália e República Checa.