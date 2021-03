Ronaldo de regresso ao Real Madrid? Zidane assume que "talvez haja um fundo de verdade"

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, assume que existe uma possibilidade de Cristiano Ronaldo regressar ao clube merengue, que deixou há três temporadas para reforçar a Juventus.

Em declarações à Sky Itália, o técnico francês assume que esse é um cenário possível, mas não se alongou muito, até porque o internacional português tem contrato com o campeão italiano por mais uma temporada.

"Talvez haja um fundo de verdade. Nós conhecemo-lo, sabemos tudo o que fez no Real Madrid, mas agora é jogador da Juventus e temos de respeitar isso. Se terei oportunidade de voltar a treiná-lo? Com ele já fiz o que tinha a fazer. Vamos ver o que acontece no meu futuro. Tive a sorte de o treinar e ele é impressionante. Neste momento, está a ajudar a Juventus", disse o técnico.

Os rumores da saída de Cristiano Ronaldo da Juventus ganharam novo tom após a eliminação da equipa italiana nos oitavos de final da Liga dos Campeões, contra o FC Porto.

O português de 36 anos trocou o Real Madrid pela Juventus em 2018 para conquistar a Champions que escapa há várias décadas à "Vecchia Signora", mas em três épocas caiu sempre nos oitavos ou quartos de final. No total, Ronaldo soma 95 golos em 122 jogos pela Juventus e conquistou dois campeonatos e duas supertaças italianas.