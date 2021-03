O Milan perdeu, em casa, com o Nápoles, 1-0, em partida da jornada 27 da liga italiana.

O único golo da partida foi apontado por Politano, aos 49 minutos, num lance que começou com perda de bola de Diogo Dalot.

Os rossoneri, que contou também com Rafael Leão a titular, terminou reduzido a 10, após expulsão de Rebic na compensação.



Com esta derrota, o Milan fica a nove pontos do líder Inter e com apenas um ponto de vantagem sobre o terceiro: a Juventus.