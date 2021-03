Família de Di Maria ilesa após assalto

A casa de Ángel Di María foi assaltada com a família no interior da habitação durante a partida do PSG para o campeonato francês.

Segundo o “Le Parisien”, que cita fonte policial, a família do atleta não terá sofrido agressões e saiu ilesa do incidente.

Os assaltantes terão levado um cofre com artigos de valor.

Já em 2015, na altura ao serviço do Manchester United, Di Maria tinha sido assaltado.

O atleta estava em campo na partida entre PSG e Nantes e foi substituído na segunda parte na altura em que se soube do incidente.

Também a casa de Marquinhos, defesa-central do PSG, terá sido assaltada.