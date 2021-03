Cristiano Ronaldo. “História está longe de estar acabada”

O avançado Cristiano Ronaldo assinalou, este domingo, o facto de ser o melhor marcador da história do futebol, contabilizando partidas oficiais.

O internacional português da Juventus fez um “hat-trick” pela Juventus contra o Cagliari e chega aos 770 golos na carreira profissional.

"Hoje atinjo o golo 770 na minha carreira profissional e as minhas primeiras palavras vão diretamente para o Pelé. Não há jogador no Mundo que não tenha crescido a ouvir história sobre os seus jogadores, os seus golos e as suas conquistas. Eu não sou exceção. Por essa razão, encho-me de felicidade e orgulho", escreveu Cristiano Ronaldo.

O capitão da Seleção, de 36 anos, ainda não olha para o fim da carreira e garante: “Esta história está longe de estar acabada”.

"Agora, mal posso esperar pelos próximos jogos e desafios! Pelos próximos recordes e troféus! Acreditem em mim, esta história está longe de estar acabada. O futuro é amanhã e há muito para ganhar pela Juventus e por Portugal!", explicou.