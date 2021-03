Casa de Marquinhos também foi assaltada durante o Paris Saint-Germain-Nantes

A assessoria de imprensa de Marquinhos, defesa-central do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, confirmou que a casa da sua família foi também assaltada durante o jogo contra o Nantes no Parque dos Príncipes.

"Durante o jogo entre o PSG e o Nantes, a casa dos pais do jogador foi alvo de uma ação de bandidos, com familiares do brasileiro na residência no momento da invasão. mas nada sofreram e estão todos bem", pode ler-se na breve nota.

A confirmação por parte de Marquinhos surge já depois de Ángel Di María ter sido substituído aos 62 minutos devido a um assalto mais violento em sua casa. O argentino foi substituído aos 62 minutos de jogo depois de Leonardo, diretor-desportivo do clube francês, ter recebido a notícia.

O dirigente passou a informação à equipa técnica e, face à violência envolvida no assalto, o treinador Mauricio Pochettino substituiu Di María, que deixou o estádio de imediato, tendo sido informado pelo próprio treinador do incidente.

De acordo com o "L'Equipe" e a "RMC", o assalto na casa do antigo jogador do Benfica ganhou contornos mais violentos, mas a família saiu ilesa.