O Barcelona goleou o Huesca, por 4-1, em partida da jornada 27 da liga espanhola.

Os golos dos catalães foram apontados por Messi (2), Griezmann e Mingueza.

O astro argentino soma 27 golos e 12 assistências nesta temporada.

Pelo Huesca descontou RMir.

Com este triunfo, o Barça aproveita o empate do líder Atlético Madrid e está agora com 59 pontos, mais dois que o Real Madrid e menos quatro que o líder Atlético.