O Manchester United venceu o West Ham, por 1-0, em partida da jornada 28 da liga inglesa.

O único golo da partida foi apontado por Craig Dawson, aos 53 minutos, na própria baliza, após canto de Bruno Fernandes.

Com este triunfo, os “red devils” recuperam o segundo lugar na Premier League, com 57 pontos, a 14 do Manchester City.