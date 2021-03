Saiba quanto pode cortar na fatura da luz com pequenas alterações

De 8 a 260 euros, são pequenos gestos que podem fazer diferença no final do ano. Desde substituir lâmpadas a adquirir tomadas inteligentes, passando pelos horários a que deve utilizar certos eletrodomésticos.

As recomendações são feitas a propósito do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que se assinala esta segunda-feira. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) destaca medidas acessíveis ao alcance de todos.

A maior parte das sugestões passa por pequenas alterações à rotina do dia a dia que podem fazer toda a diferença. Por exemplo, sabia que pode poupar dinheiro se desligar a televisão na tomada? Confira abaixo a lista de sugestões da ERSE.

Ao substituir as lâmpadas incandescentes ou convencionais por lâmpadas LED pode poupar até 8 euros por ano, por cada lâmpada – agora, multiplique pelas lâmpadas que tem em casa: Verifique a iluminação de cada divisão, confirme que não está sobredimensionada; Desligue algumas lâmpadas.

pode poupar até 8 euros por ano, por cada lâmpada – agora, multiplique pelas lâmpadas que tem em casa:

Se utilizar as máquinas no período noturno , pode poupar 20 euros por ano a lavar a roupa e 30 euros por ano a lavar a loiça.

, pode poupar 20 euros por ano a lavar a roupa e 30 euros por ano a lavar a loiça. Utilize as máquinas com a carga completa e opte por programas de baixa temperatura.

e opte por programas de baixa temperatura. No verão, evite a máquina de secar, aproveite o sol e o vento.

Os aparelhos em "stand-by" continuam a gastar energia: Prefira tomadas inteligentes , que desligam automaticamente os equipamentos em vez de os deixar em modo "stand-by" (TV, box, equipamento de som, etc). Pode poupar até 60 euros por ano em energia.



Sempre que comprar um novo equipamento, compare a etiqueta energética e escolha a mais eficiente — pode poupar energia. Por exemplo: Frigorífico A (nova etiqueta): 50 euros por ano; Ar condicionado A: 260 euros por ano.

— pode poupar energia. Por exemplo:

Evite abrir a porta do forno, usando a iluminação interior.

Não baixe demais a temperatura do frigorífico e reduza o tempo de abertura da porta.

Coloque janelas eficientes e isole paredes, tetos e pavimento da sua casa. Ganhará em conforto e poupará dinheiro em climatização.

No verão, feche os estores e janelas durante o dia. Arrefeça a casa à noite.