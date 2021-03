Mário Centeno avisa que plano de desconfinamento tem "algum nível de incerteza a curto prazo"

O ex-ministro das Finanças salientou que o plano apresentado pelo Governo "é certamente bem-vindo por todas as empresas, mas ainda está condicionado pelo desenvolvimento da pandemia nas próximas semanas e meses". As vacinas serão "um fator chave", assim como a resposta aos novos desafios que surgirem. "Não há descanso na luta contra o impacto da crise", acrescentou.

"Temos pela frente riscos enormes, quase pandémicos. Podemos esperar este ano um novo retrocesso, embora não seja tão profundo como poderia. Apesar do plano anunciado no último sábado, ainda há algum nível de incerteza a curto prazo", afirmou.

O Governador do Banco de Portugal reagiu ao plano apresentado pelo Governo, que marca o início do regresso à normalidade, com o alerta de que o país tem pela frente "riscos enormes, quase pandémicos".

Apoios não devem cessar já

Mário Centeno falou na abertura de um "webinar" organizado pelo supervisor e pelo Banco Europeu de Investimento. O governador do Banco de Portugal recordou que os apoios só poderão ser retirados quando todos os sectores da economia estiverem a salvo.

“Havia mais de 88 mil trabalhadores em 2020, em comparação com 2019, isto é um contraste com o estado inicial da crise soberana, em que o emprego de longo prazo foi massivamente destruído. No entanto, há uma linha fina a separar estes dois cenários. Por isso é tão importante que as medidas de apoio se mantenham até que todos os setores da economia comecem a crescer e para que a economia reabra rapidamente", vincou.

Apesar de tudo, a economia portuguesa está melhor do que o esperado: “Portugal fechou 2020 com uma recessão menos severa do que o esperado inicialmente. Dados do último trimestre revelam um desempenho melhor da economia, estima-se que a contração tenha sido de 7,6%, menos que as estimativas anteriores que excediam os 8% e que constavam em todas as previsões desde julho."

"O mesmo aconteceu na taxa de desemprego, que ficou em 6,8% em 2020, um número muito inferior à nossa anterior previsão de dezembro", acrescentou o ex-ministro das Finanças português.