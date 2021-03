Manifestação: Marcelo garante que situação da Groundforce está a ser acompanhada

O Presidente da República apareceu na reunião desta segunda-feira entre representantes dos trabalhadores da Groundforce e membros da Casa Civil da Presidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que a situação daquela empresa está a ser acompanhada tanto em Belém como pelo Governo.



A presença e as palavras do Presidente foram transmitidas às dezenas de trabalhadores que se manifestaram em frente ao Palácio de Belém pelos dois representantes dos trabalhadores que foram recebidos na residência oficial do Presidente.

Os trabalhadores da empresa, que não pagou a totalidade dos salários de fevereiro, consideram que é obviamente reconfortante a presença e a mensagem enviada por Marcelo, mas alertam que as palavras não bastam.

Os manifestantes presentes em frente ao Palácio de Belém pedem o pagamento dos salários em atraso e que o acionista privado da Groundforce aceite a proposta de aumento de capital feita pela TAP este domingo.

Esta já foi a segunda vez que o Presidente da República garantiu que está a acompanhar a situação da Groundforce. A primeira foi, de viva voz, na terça-feira, ao chegar ao Porto, depois de tomar posse para o seu segundo mandato.