Os convocados da seleção sub-21 para a fase de grupos do Europeu

Rui Jorge, selecionador nacional sub-21, anunciou a convocatória que vai disputar a fase de grupos do Campeonato da Europa, disputado no final de março.

Na Cidade do Futebol, por videoconferência, o selecionador nacional anunciou os 23 jogadores que vão até à Eslovénia disputar a fase de grupos. Portugal vai defrontar a Croácia, Inglaterra e Suíça na fase de grupos.

As novidades na convocatória são Francisco Conceição, do FC Porto, e Tiago Tomás, do Sporting, que podem fazer a estreia no escalão. "Acredito que um jogador novo numa posição mais adiantada do terreno, fazem da criatividade uma arma. É mais fácil inserir-se num coletivo. Foi algo que tivemos em conta e estes jogadores pelas suas características, pela sua versatilidade, podem trazer mais valias".

O Europeu vai disputar-se em duas fases, a fase de grupos disputa-se agora no final de março, enquanto que as rondas a eliminar apenas no verão. Rui Jorge analisou o formato da competição.

"Mais do que ser de forma separada, o que nos condicionada é o tempo de preparação. Vamos encontrar-nos para jogar, com viagem pelo meio e isso é a grande diferença. Para a primeira fase esta diferença de tempo para estarmos com os atletas. É mais complicado trazer alguém pela primeira vez", explica.

Sobre os objetivos da equipa na prova, Rui Jorge diz que Portugal é "candidato a apresentar o seu melhor", não se focando no resultado ou em objetivos concretos.

"Nunca perguntaram a um treinador se queria ganhar e ele disse que não. Seremos sempre candidatos a apresentar o nosso melhor. Essa é a nossa obrigação. Não pensar no resultado, pensar no caminho e no processo para o resultado. Se fizermos as coisas bem, pela qualidade dos nossos jogadores, acredito que conseguiremos passar aos quartos de final", termina.

Francisco Trincão, extremo do Barcelona, é "reforço" para a seleção sub-21, depois de já ter integrado a seleção de Fernando Santos. As eliminatórias do Europeu sub-21 decorrem mais tarde, no final da temporada, entre 31 de maio e 6 de junho.

Os convocados

Guarda-redes: Diogo Costa, Luis Maximiano e João Virgínia

Defesas: Diogo Leite, Diogo Queirós, Tiago Djaló, Thierry Correia, Tomás Tavares, Diogo Dalot e Pedro Pereira

Médios: Florentino Luís, Gedson Fernandes, Vítor Ferreira, Daniel Bragança, Fábio Vieira e Filipe Soares;

Avançados: Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, Jota, Francisco Conceição, Rafael Leão, Tiago Tomás e Dany Mota

