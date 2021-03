Lucas Veríssimo quer aproximar-se da seleção brasileira no Benfica

Lucas Veríssimo, defesa-central do Benfica, quer aproximar-se de uma primeira convocatória para a seleção brasileira depois da transferência para o futebol europeu.

O brasileiro de 25 anos foi eleito para a equipa do ano por um canal desportivo e falou sobre a adaptação ao Benfica e admitiu o objetivo de chegar à seleção.

"É um futebol mais rápido, com bastante força, tenho feito o que posso para me adaptar e está a ser muito bom. Acredito que sim [posso ir à seleção], vinha de quatro anos a jogar em alto nível no Santos. Precisava disto na carreira para mostrar que não sou só um central do futebol brasileiro, mas tenho nível europeu. Quero continuar a crescer no futebol", afirmou, tendo entrado em direto na gala.

Lucas Veríssimo chegou ao Benfica no mercado de janeiro e assinou contrato até 2025, tendo já assumido a titularidade, com um golo apontado em seis jogos disputados. O central fala num ano difícil no Santos, que terminou com uma presença na final da Copa Libertadores.

"Foi um ano difícil e chegamos à final da Libertadores, conseguimos ultrapassar as dificuldades e acho que o clube teve uma aprendizagem grande por esses anos mal geridos. Espero que possam crescer ainda mais porque a camisola do Santos merece isso", termina.