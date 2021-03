Prémios Grammy são entregues este domingo com portugueses na corrida

Os vencedores da 63.ª edição dos Grammy, os prémios norte-americanos da música, são anunciados este domingo numa cerimónia em Los Angeles, nos EUA, e há três portugueses na corrida.

Nomeados estão a cantora Maria Mendes na categoria de Melhores Arranjos, Instrumentais e Vocais, e o produtor André Allen Anjos na categoria Melhor Gravação Remisturada, enquanto o DJ e produtor Holly produziu oito temas de um álbum na categoria de Melhor Álbum de Dança/Eletrónica.

A cantora Maria Mendes está indicada para o Grammy de Melhores Arranjos, Instrumentais e Vocais, com o tema "Asas Fechadas", de Amália Rodrigues, que gravou no álbum "Close to me", com John Beasley e a Metropole Orkest da Holanda, lançado em outubro de 2019.

Foi com este mesmo tema que Maria Mendes e John Beasley estiveram nomeados este ano para os Grammy Latino, sem que tenham conquistado o prémio na sua categoria.

"Close to me" é o terceiro disco da cantora portuguesa, radicada há mais de uma década na Holanda, e o primeiro totalmente cantado em português.

Para André Allen Anjos, que em 2005 trocou o Porto pelos Estados Unidos, esta é a terceira nomeação a um Grammy na categoria Melhor Gravação Remisturada, desta vez com uma remistura do tema “Do you ever”, de Phil Good.

Em 2017, André Allen Anjos, que é um dos fundadores do coletivo RAC (Remix Artist Collective), venceu um Grammy com uma ‘remix’ do tema “Tearing me up”, de Bob Moses.

Em 2015, tinha estado nomeado com uma remistura do tema “Say My Name”, uma colaboração da dupla de eletrónica norte-americana Odesza com a inglesa Zyra.

O nome de Holly (Miguel Oliveira) não consta da lista de nomeados aos Grammy, mas o português é responsável pela produção de oito temas de um dos álbuns na competição pelo prémio de Melhor Álbum de Dança/Eletrónica, “Planet’s Mad”, de Baauer.

Há ainda um tema português que integra um dos álbuns nomeados ao Grammy de Melhor Compilação de Banda Sonora para Media Visual. “Amar pelos dois”, tema composto por Luísa Sobral e cantado pelo irmão, Salvador Sobral, faz parte da banda sonora do filme “Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga”.

Para a 63.ª edição dos Grammy, a cantora norte-americana Beyoncé é a que soma mais nomeações, em nove categorias, nomeadamente as de Gravação do Ano e de Melhor Performance R&B, com a música "Black Parade".

"Black is king", que a cantora lançou em 2020 na plataforma Disney +, está indicado para Melhor Filme Musical.

Com seis nomeações cada seguem a cantora britânica Dua Lipa, o rapper norte-americano Roddy Ricch e a cantora norte-americana Taylor Swift.

Para o Grammy de Álbum do Ano estão nomeados "Chilombo", de Jhené Aiko, o disco homónimo dos Black Pumas, "Everyday life", dos Coldplay, "Djesse vol. 3", de Jacob Collier, "Women in music Pt. III", das Haim, "Future Nostalgia", de Dua Lipa, e "Hollywood's Bleeding", de Post Malone.

Para esta edição, há a registar várias estreias em nomeações, nomeadamente do cantor Harry Styles, em três categorias com o álbum "Fine Line", os sul-coreanos BTS, nomeados para Melhor Performance em Duo ou Grupo, e os The Strokes para Melhor Álbum Rock com "The New Abnormal".

Nas categorias de Melhor Canção Rock e Melhor Performance Rock estão nomeadas Fiona Apple, Brittany Howard, Haim, Grace Potter, Phoebe Bridgers e Big Thief, liderados por Adrianne Lenker.

Paul McCartney, que acumula 18 Grammy, regista a 79.ª nomeação para os prémios, desta vez como diretor artístico de uma edição especial do álbum "Flaming Pie".

Este ano volta a haver nomeações a título póstumo, nomeadamente do músico John Prine, que morreu em abril passado, e que está indicado em duas categorias com o tema "I Remember Everything", e do cantautor Leonard Cohen, que morreu em 2016, mas de quem foi editado o último álbum de estúdio, "Thanks for the Dance", indicado para Melhor Álbum Folk.

No capítulo da lusofonia, destaque para a nomeação de Bebel Gilberto para o Grammy de Melhor Álbum de Música do Mundo com "Agora" e do guitarrista Chico Pinheiro para o Grammy de Melhor Álbum de Jazz Latino com "City of Dreams".

A 63.ª cerimónia dos Grammy decorre no Staples Center, em Los Angeles e será apresentada por Trevor Noah.