Regresso das missas presenciais. Patriarca de Lisboa sublinha importância do respeito pelas regras sanitárias

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, recordou, este domingo, a importância do respeito pelas regras sanitárias durante a celebração eucarísticas com a presença de fiéis que serão retomadas na segunda-feira.



"Não esqueçamos, onde se puderem celebrar, com afastamento físico entre as pessoas, com desinfeção, com máscara, sem ajuntamentos nem antes nem depois das celebrações para que levemos por diante esta vitoria que vamos alcançando sobre a pandemia", disse D. Manuel, este domingo, na homilia da lissa a que presidiu, na igreja paroquial de Cristo Rei da Portela, no concelho de Loures.



O patriarca sublinhou também, nesta luta contra o vírus, "o auxilio das vacinas que a pouco e pouco se vão administrando".

"Temos de aprender a viver de outra maneira, com uma sociedade mais reconciliada com a natureza, mais ecológica e em que a vida de cada um se possa verdadeiramente realizar e preservar", rematou D. Manuel Clemente.