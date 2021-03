Sérgio Conceição. “Continuar a ter uma palavra a dizer no campeonato”

O treinador do FC Porto admite que a sua equipa não esteve bem na primeira parte, mas deu os parabéns aos seus jogadores após triunfo difícil (2-0) contra o P. Ferreira.

Sérgio Conceição reconhece que “na primeira parte devíamos ter descoberto formas de chegar com mais perigo”.

“A equipa esteve bem defensivamente, muito equilibrada, focada e concentrada. As perdas de bola podiam causar perigo, porque o Paços tem jogadores rápidos e o Douglas Tanque segura bem a bola”, acrescentou.

O técnico dos dragões refere que na segunda-parte o FC Porto foi “criando mais a partir do golo. A equipa mostrou um caráter fantástico”.

“Os jogadores estão de parabéns e mostraram que querem continuar a ter uma palavra a dizer no campeonato", afirmou, em declarações à Sporttv.

Conceição não atira a toalha ao chão: "Faltam 33 pontos, estamos a representar um clube grandioso e enquanto matematicamente for possível acreditamos. Jogo a jogo, final a final e no final far-se-ão as contas e se verá quem é campeão".

O FC Porto venceu o P. Ferreira por 2-0, com golos de Pepe e Sérgio Oliveira, e mantém-se a 10 pontos do líder Sporting.