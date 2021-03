André Silva anuncia saída da liderança do PAN e do parlamento em junho

André Silva anunciou, este domingo, que deixará a liderança do PAN e o cargo de deputado em junho, ocasião do próximo congresso do partido.

"Volvidos vários anos de intenso trabalho e de uma magnífica experiência cívica e pessoal, decidi não me recandidatar aos órgãos nacionais do partido", escreveu o deputado, em carta aos filiados do Partido das Pessoas, dos Animais e da Natureza, partilhada no Facebook.

André Silva explica a decisão com a necessidade de equilibrar a vida familiar com a vida profissional, e com uma ideologia política.

"Chegou a hora de mudar. Tendo sido pai há 5 meses, considero que devo apanhar o comboio da paternidade para materializar valores que considero essenciais nas esferas privada e pública. Além de pretender equilibrar a minha vida pessoal e familiar com a vida profissional, carrego a forte convicção de que numa democracia saudável as pessoas não devem eternizar-se nos cargos", sustenta.

Por isso, o ainda líder do PAN decidiu não se recandidatar a um novo mandato na Comissão Política Nacional, "deixando todos os cargos de direção partidária". Resolveu também "renunciar ao mandato de deputado à Assembleia da República", com efeito na data de realização do congresso do partido em junho, "cumprindo assim meia legislatura e fechando um ciclo pessoal e da vida do partido".