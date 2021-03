Açores. Líder do Chega demite-se após desentendimentos e quer clarificação eleitoral

O líder do Chega/Açores, Carlos Furtado, demitiu-se do cargo, este domingo, após desentendimentos com o também deputado regional José Pacheco, com quem deverá disputar a eleição interna, disseram à Lusa fontes partidárias.

“Confirmo que o líder do Chega/Açores pediu a sua demissão e que concordou comigo na necessidade de uma clarificação eleitoral. Enquanto presidente eleito do partido, reunirei imediatamente a Direção Nacional, na chegada a Lisboa, para que, imediatamente, se desencadeie o processo eleitoral na Região Autónoma dos Açores”, confirmou à Lusa o líder nacional, André Ventura, que está este fim-de-semana no arquipélago, inicialmente só para organizar a corrida autárquica de setembro/outubro.

Fonte regional do Chega parlamentar adiantou à Agência Lusa que Carlos Furtado pretende recandidatar-se à liderança e que o outro deputado regional do partido, José Pacheco, também vai avançar igualmente para a disputa, previsivelmente a dois.

Face ao desacordo entre os dois dirigentes regionais Chega, Ventura reuniu-se duas vezes com ambas as partes. Contudo, segundo a mesma fonte, as divergências mantiveram-se, especialmente após a polémica pública sobre o Rendimento Social de Inserção (RSI).

Segundo fontes do Chega na região, os dois deputados preconizam projetos diferentes para o Chega na região. Admite-se que, caso o atual líder regional perca na eleição interna, o apoio ao Governo regional "não seja tão incisivo".