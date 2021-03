Linha SOS Ambiente e Território atendeu mais de 12 mil denúncias em 2020

A linha SOS Ambiente e Território, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, da GNR, recebeu em 2020 mais de 12 mil denúncias, a maioria relacionadas com animais de companhia, defesa da floresta contra incêndios e resíduos.

De acordo com o relatório a que a Lusa teve acesso este domingo, o maior número de denúncias ocorreu nos meses de maio (1.077), junho (1.649), julho (1.922), agosto (1.335) e setembro (1.214).

As áreas de atuação que registaram maior número de contactos foram as relacionadas com animais de companhia (2.907). Seguiram-se a defesa da floresta contra incêndios (2.729) e os resíduos (1.446).

Os dados disponibilizados este domingo revelam, ainda, que nos últimos dez anos tem existido “uma crescente interação” com esta linha.