Governo cria comissão para acompanhar combate ao "bullying" e "ciberbullying" nas escolas

O Ministério da Educação anunciou, este domingo, a criação de uma comissão para o acompanhamento do combate ao "bullying" e ao "ciberbullying" nas escolas, que vai desenhar estratégicas, promover formação de pessoal docente e não docente e monitorizar casos.

Segundo uma nota do Ministério da Educação (ME) enviada à agência Lusa, esta comissão, com caráter permanente, é presidida pela Direção-Geral da Educação (DGE) e sucede ao grupo de trabalho criado em 2019.

A tutela justificou a criação da comissão com “a importância e necessidade de continuar a apostar na erradicação da violência em contexto escolar e em particular do ‘bullying’ e do ‘ciberbullying’”.

Esta comissão, realçou, vai “desenhar estratégias de prevenção e combate ao 'bullying' e ao ‘ciberbullying’ e promover e monitorizar a formação do pessoal docente e do pessoal não docente na área do desenvolvimento de competências sociais e emocionais”.

“Impulsionar, acompanhar e monitorizar o Plano de Prevenção e Combate ao "Bullying" e "Ciberbullying", monitorizar a existência de situações de violência em contexto escolar, em particular destes dois fenómenos, e a apresentar, no final de cada ano letivo, propostas de atuação”, são outras das suas atribuições.