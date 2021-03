Covid-19. Costa agradece às equipas de França e Luxemburgo que trabalharam em Portugal

O primeiro-ministro agradeceu, este domingo, às equipas clínicas de França e Luxemburgo que trabalharam no combate à covid-19 no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e no Hospital Espírito Santo, em Évora.

No Twitter, António Costa salientou que o auxílio prestado pelas equipas luxemburguesas e francesas durante a terceira vaga da pandemia "deu expressão concreta à fraternidade e à solidariedade europeia".

"Obrigado às equipas médicas luxemburguesas que trabalharam no Hospital de Évora durante a terceira vaga da pandemia. Esta ajuda foi importante e sublinha a fraternidade entre o Luxemburgo e Portugal, num gesto de solidariedade europeia que não esqueceremos", começou por escrever o primeiro-ministro.