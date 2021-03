Mais de 388.000 pessoas morreram após 10 anos de guerra na Síria

A guerra na Síria, que entra no seu 11.º ano na segunda-feira, causou pelo menos 388.652 mortos, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) num novo balanço do conflito, este domingo.

Segundo a organização não-governamental sediada no Reino Unido, perto de 117.388 civis, incluindo mais de 22 mil crianças, morreram desde o início do conflito em 2011. A ONG precisa que os ataques do regime sírio e aliados são responsáveis pela maioria das mortes de civis.

O anterior balanço do OSDH, divulgado em dezembro de 2020, dava conta de mais de 387.000 mortos desde o início da guerra.

Os combates diminuíram em 2020 devido a um cessar-fogo no noroeste da Síria e à pandemia do novo coronavírus e, segundo o diretor da ONG, Rami Abdel Rahmane, registou-se o menor aumento anual no número de mortes desde o início do conflito.