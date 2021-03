Voleibol. Benfica derrota Sporting

O Benfica venceu o Sporting no pavilhão João Rocha e está agora em vantagem nas meias-finais do playoff do título de voleibol.

Já o Fonte Bastardo superiorizou-se, fora, ao Sp. Espinho, este sábado.

VOLEIBOL Playoff dos primeiros

Jogo 1

Sporting Espinho 1-3 Fonte Bastardo 19-25, 25-19, 20-25, 19-25

Sporting 2-3 Benfica 23-25, 22-25, 25-22, 26-24, 15-17

Jogo 2 20mar

Fonte Bastardo - Sporting Espinho

Benfica - Sporting

Jogo 3 21mar

Fonte do Bastardo - Sporting de Espinho

Benfica – Sporting

Jogo 4 24mar (se necessário)

Sporting de Espinho - Fonte Bastardo

Sporting – Benfica

Jogo 5 27MAR (se necessário)

Fonte Bastardo - Sporting Espinho

Benfica - Sporting