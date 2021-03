Andebol. Portugal derrota França e garante presença nos Jogos Olímpicos

A seleção nacional de andebol garantiu a presença nos Jogos Olímpicos, este domingo, ao derrotar a França, por 29-28.

Era a derradeira oportunidade para Portugal marcar lugar no avião para Tóquio, no verão, e a equipa de Paulo Jorge Pereira não a desperdiçou. Contudo, como tantas histórias que as seleções portuguesas escrevem no livro de História, não faltou uma dose de drama: o golo da vitória foi apontado por Rui Silva no último minuto da partida.

No torneio pré-olímpico em Montpellier, Portugal chegou a estar a perder por 3-9, no entanto, conseguiu recuperar na segunda parte. A vantagem mínima, obtida ao cair do pano, basta para arrecadar a vaga olímpica à Croácia e assegurar o apuramento juntamente com a França.