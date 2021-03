Moreirense e Rio Ave empatam-se

O Moreirense e o Rio Ave empataram a um golo, em encontro da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Moreira de Cónegos.

A formação de Vila do Conde adiantou-se no marcador logo aos sete minutos, pelo brasileiro Aderllan Santos, e os locais restabeleceram a igualdade a sete do final, aos 83, por intermédio do compatriota Felipe Pires.

Na classificação, o Moreirense caiu para o oitavo lugar, com 30 pontos, sendo ultrapassado pelo Santa Clara, que no sábado bateu em casa o Portimonense por 2-0 e passou a somar 31, enquanto o Rio Ave manteve-se em nono, com 26.

Veja o resumo da partida.