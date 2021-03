Ivo Vieira confiante na vitória do Famalicão contra Sp. Braga

O técnico Ivo Vieira mostrou-se confiante na vitória do Famalicão frente ao Sp. Braga, na partida da 23.ª jornada da I Liga de futebol, naquela que será a sua estreia como treinador dos famalicenses.

O treinador, que esta semana substituiu Silas no comando técnico do Famalicão, tem consciência das dificuldades que os bracarenses vão apresentar, destacando, contudo, a competência da equipa famalicense para poder dar uma resposta positiva.

"Todos os jogos vão ser difíceis, mas, ao mesmo tempo, todos eles serão com um intuito, que é disputar e fazer tudo para ganhar e somar os três pontos. Nós estamos conscientes, por aquilo que é o campeonato e o desempenho das equipas no mesmo. O Braga neste momento é um opositor forte que está numa posição meritória e confortável", disse, referindo-se ao segundo classificado da I Liga.

Ivo Vieira disse acreditar no potencial da sua equipa, naquilo que esta pode fazer e que pode "acrescentar a qualquer dia".

"E vamos lutar no jogo pelos três pontos, independentemente de ser o Braga ou outro adversário qualquer", salientou o treinador em conferência de imprensa de antevisão da partida que encerra a 23.ª jornada, na segunda-feira.

O novo treinador famalicense garantiu que o importante, neste momento, "é somar pontos", independentemente do adversário.

"O ideal para mim, para o Famalicão, para os famalicenses, é somar pontos. Independentemente de ser o Braga ou não. Não existem adversários ideais. Quando se ganha provavelmente passa a ser o adversário ideal, quando não se consegue deixa de ser. Neste momento, nós conhecemos o Braga, sabemos do momento do Braga, mas acreditamos naquilo que podemos fazer. E estamos conscientes que algo tem que mudar. Ou tudo tem que mudar em relação a um passado recente, pelos resultados obtidos, pela posição que neste momento ocupamos", sustentou.

Ivo Vieira afirmou também que todo o grupo está consciente da necessidade de conquistar pontos e de sair do último lugar da tabela.

"Estamos conscientes de que, neste momento, só se consegue crescer com vitórias, com pontos, com a equipa bem posicionada na tabela. Mais do que jogar bem, neste momento é preciso ganhar. Se perguntarem se prefiro jogar bem ou ganhar, neste momento prefiro ganhar. Mas acredito que jogando bem vamos estar mais perto de ganhar. É nisso que acredito. É prioritário somar pontos", lembrou.

O técnico esclareceu o motivo que o levou a aceitar a proposta de treinar o Famalicão, apesar do momento complicado que o clube atravessa.

"O que me fez aceitar foi a confiança que as pessoas passaram para mim e no fundo a grandeza daquilo que é o Famalicão. Sabemos que os desafios podem ou não ser para aceitar. Eu aceitei porque sinto que sou capaz e acredito, acima de tudo, naquilo que a equipa pode fazer. E essa é a grande razão pela qual estou aqui, acreditando que todos nós podemos dar mais ao Famalicão e sermos mais fortes a cada dia", completou.

O Famalicão, último classificado, com 19 pontos, recebe esta segunda-feira, às 20h15, o Sp. Braga, no segundo lugar, com 49, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.