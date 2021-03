Galos conquistam Guimarães

O Gil Vicente fugiu aos lugares de despromoção, ao vencer por 4-2 na visita a um Vitória de Guimarães em inferioridade numérica, em jogo da 23.ª jornada da I Liga.

No Estádio D. Afonso Henriques, Pedro Marques (aos 19 minutos), Lourency (26), Talocha, de grande penalidade (45+3) e Lucas Mineiro (80) marcaram os golos dos visitantes.

Rochinha (40) e Ruben Lameiras (78) assinaram os tentos dos vimaranenes, que jogaram em inferioridade numérica desde os 15 minutos, por expulsão de Abdul Mumin. Ainda desperdiçaram um penálti aos 87 minutos, por André André.

Com a sua terceira vitória fora de portas no campeonato, o Gil Vicente, que vinha de duas derrotas, passa a somar 22 pontos e sobe ao 13.º posto da I Liga, afastando-se dos lugares de despromoção, enquanto o Vitória perde terreno na luta pelas competições europeias, mantendo-se na sexta posição, com 35, a seis pontos do quinto classificado Paços de Ferreira, que ainda visita o FC Porto.

