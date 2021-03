Leipzig e Eintracht empatam

O RB Leipzig empatou 1-1 diante do Eintracht Frankfurt, de André Silva, no jogo grande da jornada 25 da liga alemã.

O Leipzig marcou primeiro, por Forsberg, mas Kamada empatou após assistência do avançado português.

É o fim de uma série de seis vitórias seguidas da equipa de Julian Nagelsmann na Bundesliga.

Com este tropeço, o RB Leipzig passa a somar 54 pontos, contra 44 do Eintracht Frankfurt e 46 do Borussia Dortmund. Na frente do campeonato está o inevitável Bayern Munique com 58.