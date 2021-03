Golo de letra não chegou. Mourinho derrotado pelo Arsenal

O Tottenham, de José Mourinho, consentiu uma reviravolta no terreno do Arsenal e perdeu por 2-1 o dérbi londrino da 28.ª jornada da Liga inglesa.

Contudo, o Arsenal, com o lateral internacional português Cédric Soares entre os titulares, repôs a igualdade em cima do intervalo, aos 44 minutos, por intermédio de Martin Odegaard, e confirmou a remontada por Alexandre Lacazette, numa grande penalidade algo polémica.

Mesmo reduzido a 10 elementos, por expulsão de Lamela, o Tottenham esteve perto do empate, mas acabou por não conseguir evitar o desaire no dérbi, mantendo-se no sétimo lugar, com 45 pontos, mais quatro do que o Arsenal, que é 10.º.

Também este domingo, o Leicester, que contou com o internacional luso Ricardo Pereira no onze, subiu, provisoriamente, ao segundo lugar, ao golear por 5-0 o lanterna-vermelha Sheffield United, num encontro no qual o avançado Kelechi Iheanacho assinou o seu primeiro “hat-trick” na Liga inglesa, aos 39, 69 e 78 minutos.