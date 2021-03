Cagliari pagou fatura. Mais três de Cristiano Ronaldo na vitória da Juventus

O português Cristiano Ronaldo apontou os três golos na vitória da Juventus em casa do Cagliari (3-1), em jogo da 27.ª jornada da Liga italiana de futebol.

Na “ressaca” da eliminação da Liga dos Campeões às mãos do FC Porto, o avançado luso respondeu com um “hat-trick” perfeito: marcou de cabeça, na resposta a um canto do colombiano Cuadrado, aos 10 minutos, antes de um penálti aos 25, concretizado com o pé direito, e um remate colocado, com o pé esquerdo, aos 33.

Este foi o 57.º “hat-trick” da carreira de CR7, o terceiro em Itália. Esta época são já 30 golos (23 na Série A), em 33 jogos em todas as competições de clubes, durante 2020/21. Devem ainda juntar-se mais três pela Seleção Nacional.