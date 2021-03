SITAVA. Nova proposta da TAP para a Groundforce é a única que resolverá o impasse em breve

TAP como acionista maioritário tem vantagens

Ter a TAP como acionista maioritário da TAP não é algo que desagrade ao sindicalista: "Teria mais garantias de estabilidade e obviamente da prestação de melhor serviço. Também é do interesse da companhia aérea a que o serviço de 'handling' seja o mais pessoalizado possível, de forma a captar mais passageiros."

Entretanto, na sexta-feira, a empresa pagou cerca de 500 euros a cada trabalhador por conta do salário do mês de fevereiro.

Para José Sousa, isso faz com que a empresa não esteja em incumprimento em relação aos apoios que recebe do Estado para apoio à retoma progressiva. Mostra, isso sim, que tem uma intenção clara de pagar. Ainda assim, o secretário-geral do SITAVA considera que a última palavra é da Autoridade para as Condições de Trabalho.