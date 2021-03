Rúben Amorim. “Jogo de sentido único”

O treinador do Sporting considera que a partida contra o Tondela (vitória 1-0) “foi um jogo de sentido único: uma equipa a defender e outra a atacar”.

“É difícil atacar com um bloco tão baixo e tantos jogadores atrás da linha da bola. Nós também não rematámos muito, mas hoje chegámos lá com a bola. Houve alguma indefinição na primeira parte e depois houve alguma desconfiança em certos lances em que perdíamos uma ou outra posse”, disse Rúben Amorim.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões acrescenta que esta foi “uma vitória claramente justa com um golo de um rapaz [Tiago Tomás] que se farta de trabalhar e que ainda falha golos que não devia falhar, mas é júnior e mereceu esse prémio”.

“A equipa está de parabéns, os pontos estão muito caros, é muito difícil ganharmos os jogos e as equipas estão também muito motivadas contra nós. O Tondela defendeu bem, defendeu com muitos jogadores, e nós acabámos por fazer um golo”, referiu.

Há várias lutas no campeonato e, por isso, “vai ser uma luta interessante, com jogos muito difíceis e as equipas estão muito motivadas contra nós”.

“Todos querem ganhar ao Sporting neste momento. No início da época não. Passámos um bocadinho entre os pingos da chuva. Com as equipas grandes é um bocado isso: quando não se pode jogar bem, ganha-se, mas hoje fomos a única equipa que quis ganhar o jogo”.

Rúben Amorim continua a desvalorizar a liderança e o avanço no campeonato. “O único título que temos é a Taça da Liga. Agora temos de ganhar jogos. Sabemos que podemos manter a nossa posição e a nossa vantagem. Para isso, basta ganhar os nossos jogos”.

O Sporting venceu em Tondela por 1-0. Golo de Tiago Tomás.