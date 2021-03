Sérgio Conceição e a renovação com o FC Porto. "Há coisas mais importantes neste momento"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, recusa falar concretamente sobre uma eventual renovação de contrato com o FC Porto e revelou-se "tranquilo" em relação ao tema, garantindo que a "continuidade nunca foi um problema".

"Pelo respeito que tenho pelos adeptos e pelo clube, digo que há coisas mais importantes neste momento, nomeadamente o jogo de amanhã [domingo]. Não é um problema, eu sou exatamente o mesmo profissional que sou aqui, para mim a minha continuidade nunca foi um problema”, garantiu.

O técnico termina contrato no final da temporada, depois de quatro épocas ao serviço do clube azul e branco. Sérgio Conceição deixou claro que tem “uma vida estável, tranquila a todos os níveis” e não depende do futebol.

“Não dependo do futebol para nada, dependo por aquilo que é a minha paixão. É a única coisa que me move para andar aqui, e muitas vezes a sofrer um bocadinho, com tanta coisa que vejo", afirmou Sérgio Conceição.