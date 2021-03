“Teletrabalho não pode ser sobrecarga de custos”

O Bloco de Esquerda quer tornar mais clara na lei a obrigação de os empregadores compensarem os custos do teletrabalho, sejam custos de luz e acesso á internet, mas também os custos com água e aquecimento.

No projeto de lei que apresenta este sábado, também quer garantir que não há sobrecarga de horários sobre os trabalhadores. Deixa, contudo, por resolver a fórmula de cálculo da compensação.

“Há várias matérias que a lei precisa de densificar, clarificar, reforçar a proteção dos trabalhadores, reforçar a compensação dos custos que os trabalhadores têm em teletrabalho para que ele não corresponda, mesmo neste momento excecional, a uma sobrecarga quer em termos de custos, quer em termos de horários, quer em termos de pressão sobre os trabalhadores”, defende o deputado José Soeiro, que acentua: “Parece-nos importante que a lei seja mais contundente a sinalizar o respeito pelos horários de trabalho ou pela privacidade.”

Este sábado, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, apresenta o anteprojeto do partido que será entregue ainda durante a semana no Parlamento e que José Soeiro defende que “merece prioridade do ponto de vista do trabalho legislativo do Parlamento porque é uma realidade que está aí”.

Na exposição de motivos do projeto, a que a Renascença teve acesso, o Bloco diz que a “transição em larga escala para o teletrabalho” levou a “um acréscimo de 14,9 por cento dos custos das famílias, que terão sido entretanto agravados pelo efeito do aumento dos preços da eletricidade até sete por cento em Janeiro de 2021. Só ao nível do consumo de internet, assistiu-se a um aumento de 60 por cento.”

Por isso, este partido vai propor uma clarificação no capítulo do Código laboral relativo ao teletrabalho. Por um lado, propõe que no artigo que garante que “os instrumentos de trabalho respeitantes a tecnologias de informação e de comunicação utilizados pelo trabalhador, bem como outros instrumentos indispensáveis ao exercício da função profissional, são fornecidos pelo empregador”.

Por outro lado, quer assegura que “cabe ao empregador assegurar a respetiva instalação e manutenção e o pagamento das inerentes despesas, nomeadamente os custos fixos gerados pelo uso de telecomunicações, energia, água, aquecimento e outros conexos com o exercício das funções”.

A vontade de legislar neste sentido há tinha sido avançada pela líder do Bloco em entrevista à Renascença e ao jornal 'Público'.