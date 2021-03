Porto. Cidadãos recorrem ao tribunal para anular estacionamento pago

Um grupo de cidadãos avançou com uma ação popular no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto a pedir que seja declarado nulo o concurso para a concessão de estacionamento pago na via pública na cidade do Porto.

Entre os subscritores da ação popular intentada contra a autarquia liderada pelo independente Rui Moreira e a Eporto estão José Vieira da Cunha, um dos fundadores do Partido Democrático Republicano (PDR).

Segundo fonte judicial, a Câmara do Porto e a Eporto, que detém desde 2016 a concessão do estacionamento pago na via pública na Cidade Invicta, foram citadas na sexta-feira para contestarem a ação e apresentar testemunhas.

A ação, que deu entrada no TAF do Porto em dezembro de 2020, refere que a concessão nunca deveria ter sido entregue à Eporto pois a empresa “não cumpria os requisitos necessários exigidos pelo Caderno de Encargos”.

Os autores lembram ainda que a atual concessionária dos parquímetros “ainda não está autorizada/credenciada para emitir coimas”, visto que os seus trabalhadores são “apenas controladores de estacionamento e não fiscais”.