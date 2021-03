Marcelo estreia-se no Twitter em conta oficial da Presidência da República

Marcelo Rebelo de Sousa estreou-se, este sábado, na rede social Twitter, em conta oficial da Presidência da República, onde fez publicar uma mensagem a anunciar a assinatura do decreto do Governo de execução do estado de emergência.

"Presidente da República assinou esta manhã o decreto do Governo que aprova as medidas do estado de emergência e o plano de desconfinamento", lê-se na mensagem.