Madeira regista mais 30 casos de Covid-19 e 40 recuperados

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, a DRS assinala que 38 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (29 pessoas em enfermaria e nove nos cuidados intensivos) e 12 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada. As restantes permanecem em alojamento próprio.

No total, há 183 situações que se encontram, este sábado, em apreciação pelas autoridades de saúde. Estão relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM. Encontram-se em curso as respetivas investigações epidemiológicas.

Segundo a Direção-Geral de Saúde, na região Autónoma da Madeira foram registados, este sábado, 53 novos casos, para um total de 8.075 infeções e 64 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Na quinta-feira, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, disse que a DGS deve deixar de divulgar os números da covid-19 relativos às regiões autónomas, uma vez que que a discrepância dos dados "tira credibilidade" aos organismos.