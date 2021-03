Empresas dão falsos certificados de testes à Covid-19 a motoristas para facilitar entrada na Alemanha

Veja também:

Várias empresas terão dado falsos certificados de testes à Covid-19 a motoristas, para contornar as restrições de circulação impostas na Alemanha.

O alegado esquema terá começado no final de janeiro com empresas a enviar por e-mail ou Whatsapp falsos resultados negativos.

O Jornal de Notícias cita, este sábado, vários camionistas, bem como o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias.

Em declarações à Renascença, o presidente do sindicato diz que não pode avançar, para já, com uma queixa crime porque os motoristas, com medo de represálias, não querem identificar as empresas. Anacleto Rodrigues admite ainda que possa haver mais motoristas a viajar para outros países na mesma situação.

“Os dois associados que nos contactaram, fizeram-no precisamente por causa da Alemanha. Eles não tinham feito nenhum teste, mas tinham um resultado no telemóvel, um ficheiro PDF com o teste negativo à Covid-19 a dizer que tinham feito o teste e que tinha dado negativo”, começa por explicar Anacleto Rodrigues.

“Estamos perante um crime. Seja quem for que o cometeu ou o laboratório que emitiu o resultado falso, ou a empresa que pegou no relatório e o adulterou, com o nome do motorista”, diz o presidente do sindicato, que já demonstrou vontade de reunir provas e apresentar uma queixa crime.