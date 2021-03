Covid-19. Cuidados intensivos que existiam no início da pandemia devem ficar livres

Veja também:

As camas de medicina intensiva que existiam no início da pandemia devem ser libertadas da atividade associada à covid-19. A ocupação das que abriram depois deve ser inferior a 85%, para garantir uma resposta à pandemia.

A medida faz parte do estudo “Linhas vermelhas - Epidemia de infeção por SARS-CoV-2/covid-19”, um documento divulgado este sábado, que apoiou o Governo no plano de desconfinamento, realizado por peritos da Direção-Geral de Saúde, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, da Escola Nacional de Saúde Pública, das faculdades de Ciências da Universidade de Lisboa e do Porto e da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a Covid-19

Para os autores do estudo, “a linha orientadora do impacto da epidemia sobre a prestação de cuidados de saúde parte do pressuposto que a atividade hospitalar em medicina intensiva associada à covid-19” não deve prejudicar a restante atividade.

“O impacto da epidemia no sistema de saúde é transversal a todas as áreas (saúde pública, cuidados de saúde primários e hospitais). No entanto, os cuidados em medicina intensiva são a linha final do sistema de saúde e um indicador de pressão sobre o sistema em que a oferta tende a ser inelástica, não acompanhando a procura", lê-se no documento publicado no site da DGS.

Assim, os peritos defendem que as Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que existiam no início da pandemia, em março 2020, devem estar libertadas de atividade associada à covid-19.