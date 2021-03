Covid-19. ASAE apreende mais de 3,4 milhões de máscaras

José J C Cruz Pinto

13 mar, 2021 ÍLHAVO 13:03

Tudo produtos de "fancaria", quase pela certa. E os empresários locais (vejam só de onde são eles!) eventualmente envolvidos no seu fabrico, comercialização ou distribuição - coitados, todos vítimas de "excessiva" fiscalização - podem bem ser muitos dos mesmos que, para além destes e muitos outros roubos, e outras tantas fugas a impostos, reclamam constantemente, e reclamarão sempre, contra a insuficiência (aliás real) dos apoios que lhes são dados nestes tempos de pandemia. Haja o que houver (com ou sem pandemia), é um "fartar vilanagem"! [Juntamente com os mais "ousados" - os que roubam bancos e outras instituições maiores (para além do próprio Estado), constituem todos entre nós o creme do "empreendedorismo" e "iniciativa empresarial", candidatos naturais a elogios públicos e comendas. Dos outros - que também existem -, não rezará a história.]